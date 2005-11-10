Matteo Pessina viaggia verso il rientro, la fascia da capitano dovrebbe tornare attorno al suo braccio, nel frattempo al Monza Samuele Birindelli si è costruito uno status da punto di riferimento dal 2022 a oggi. Dopo la proprietà della famiglia Berlusconi, tramite Fininvest, il club biancorosso è stato ceduto a Beckett Layne Ventures e la volontà di fare bene è rimasta. Lo ha raccontato lo stesso terzino destro italiano nell'intervista a TuttoSport.

Il disegno

"Hanno un progetto molto ambizioso e da subito ci hanno trasmesso questa voglia di crescere", ha esordito Birindelli. "In tutti i sensi, perché siamo la squadra più giovane del campionato. Anche loro sono giovani come dirigenti e proprietà, però penso che stiano creando una base importante, per un futuro ancora più grande per il Monza. Fa piacere fare parte di tutto questo processo".

Il bomber

Gustavo Varela (11 gol in 11 partite) è il giocatore che più fa parlare di sé, oltre che bomber del Monza e capocannoniere della Serie A con 9 reti. "Sì, tra tutti i ragazzi che sono arrivati, tutti bravi, lui è quello che mi ha rubato di più l’occhio", ha raccontato il terzino di 28 anni. "Spero per lui che possa continuare su questa strada. Mi riallaccio a quello che ha detto Frattesi su Esposito: non deve perdere l’umiltà. Anche perché dovunque vada lo vado a prendere se so che non si comporta bene".