Al Monza Samuele Birindelli ha vissuto la retrocessione e la promozione, diventando un punto cardinale in biancorosso dal 2022 a oggi. Dopo la proprietà della famiglia Berlusconi, tramite Fininvest, il club biancorosso è stato ceduto a Beckett Layne Ventures. Ma gli obiettivi restano i medesimi: "Hanno un progetto molto ambizioso e da subito ci hanno trasmesso questa voglia di crescere. In tutti i sensi, perché siamo la squadra più giovane del campionato", ha sottolineato il terzino destro. "Anche loro sono giovani come dirigenti e proprietà, però penso che stiano creando una base importante, per un futuro ancora più grande per il Monza. Fa piacere fare parte di tutto questo processo". Lo ha raccontato nell'intervista a TuttoSport.

Il viaggio con Juric

Come procede il cammino in campionato, visto che il Monza è 18esimo in Serie A e in panchina c'è Ivan Juric. "Con il mister si lavora bene. Sappiamo tutti quanto spinge, a noi serve e lo seguiamo in ogni singolo passo. Sappiamo che ci può dare una mano e alla lunga riusciremo a venire fuori. Ci è mancato qualcosa, forse anche po’ di fortuna, ma avremmo potuto portare a casa qualche punto in più. Però secondo me se continuiamo ad essere così determinati, con il lavoro, riusciremo ad emergere".

Occhio al classe 2007

Oltre a Gustavo Varela, autentica rivelazione di questo campionato, Birindelli ha suggerito un altro talento del Monza: "Ce ne sono tanti, sono ottimi giocatori e se continueranno a lavorare come stanno facendo i risultati non tarderanno ad arrivare. Uno che mi ha stupito, che è anche migliorato da quando è arrivato, è Robinson, ed è anche il più giovane di tutti". Si tratta di Jay Robinson, ala sinistra e 19enne originario di Londra, con 651 minuti tra Serie A e Coppa Italia da due gol e un assist complessivi.