Monza, Carboni tra i migliori 2005 d'Europa. Il futuro? L'Inter può darlo di nuovo in prestito

Stasera, nel match contro il Monza, l'Inter osserverà dal vivo la crescita di Valentin Carboni, che con due gol e due assist nella sua annata al Monza è terzo nella graduatoria dei giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi nei migliori cinque campionati europei con questi numeri. Il talento argentino viaggia allo stesso ritmo di Warren Zaire-Emery del Psg, inseguendo Mathys Tel del Bayern Monaco e Eli Junior Kroupi del Lorient.

Ciò che appare certo è che al termine della stagione Valentin farà ritorno a Milano, visto che l'Inter che ha sempre avuto stima e fiducia in lui e ha intenzione di valutare solo in estate le mosse migliori per il suo futuro (permanenza o un altro prestito). A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Carboni resterà a Monza fino a giugno, lavorerà per crescere ancora di più, giocando minuti sostanziosi per ripresentarsi alla Pinetina in estate con un bagaglio fisico e tecnico più robusto.