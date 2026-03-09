Valentin Carboni sottoposto a intervento chirurgico. L'interista è in prestito al Racing

Valentin Carboni, trequartista di proprietà dell'Inter e in prestito al Racing Avellaneda, è stato sottoposto con successo a intervento chirurgico, a seguito del grave infortunio rimediato nelle scorse settimane, che ha portato alla lesione del legamento del ginocchio destro. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione. Il percorso di recupero è stimato tra i sei e gli otto mesi.

21 anni compiuti il 5 marzo, Carboni si era trasferito dall'Inter al Racing lo scorso 14 gennaio con l'obiettivo di dare uno scossone alla carriera, dopo i primi sei mesi della stagione al Genoa, dove ha raccolto 20 presenze, segnando una rete. Col Racing tre partite da titolare, sempre sostituito e successivamente due spezzoni da subentrato, prima di restare in panchina altre due gare.