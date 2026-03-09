Valentin Carboni sottoposto a intervento chirurgico. L'interista è in prestito al Racing
Valentin Carboni, trequartista di proprietà dell'Inter e in prestito al Racing Avellaneda, è stato sottoposto con successo a intervento chirurgico, a seguito del grave infortunio rimediato nelle scorse settimane, che ha portato alla lesione del legamento del ginocchio destro. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione. Il percorso di recupero è stimato tra i sei e gli otto mesi.
21 anni compiuti il 5 marzo, Carboni si era trasferito dall'Inter al Racing lo scorso 14 gennaio con l'obiettivo di dare uno scossone alla carriera, dopo i primi sei mesi della stagione al Genoa, dove ha raccolto 20 presenze, segnando una rete. Col Racing tre partite da titolare, sempre sostituito e successivamente due spezzoni da subentrato, prima di restare in panchina altre due gare.
Valentín Carboni fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Ya se encuentra en su domicilio y comenzará la rehabilitación en los próximos días. pic.twitter.com/4hqLenlSPD
— Comunicación Racing (@RacingComunica) March 9, 2026