Valentin Carboni, un'altra volta con il crociato lesionato. Dovrà stare fermo 8 mesi

Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Valentin Carboni sembrava un predestinato. Sin dalla Primavera dell'Inter, dove giocava da sotto età e faceva la differenza già ai tempi. Proprio per questo il suo esordio in prima squadra arriva a ottobre del 2022, tre anni e mezzo fa, dopo che era stato acquistato con il fratello Franco dal Catania qualche stagione prima in cambio di 300 mila euro. Un grosso investimento per due ragazzi rispettivamente di 17 e 15 anni. A novembre 2022 invece c'è addirittura l'esordio in Champions League, contro il Bayern Monaco.

Figlio di Ezequiel, ex centrocampista del Catania, ha bruciato le tappe. Nel luglio del 2023, a diciotto anni, firma per il Monza, club di Serie A, in prestito. Poco dopo addirittura esordisce con la nazionale argentina, forse per evitare che l'Italia potesse sceglierlo e convocarlo, togliendolo quindi dalla disponibilità della nazionale azzurra. Poi il trasferimento all'OM, dove poteva diventare il più costoso acquisto di sempre come teenager. Invece la rottura del legamento lo ha costretto a tornare anzitempo in nerazzurro.

Genoa nella prima parte di questa stagione, poi il Racing de Avellaneda da inizio gennaio. Fino alla rottura - nuovamente - del crociato, per altri otto mesi di stop. Oggi Valentin Carboni compie 21 anni.

