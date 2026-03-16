Non solo un viaggio di piacere: Milito con Marotta, vicino il prolungamento del prestito di Carboni
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Nei giorni scorsi l'Inter ha ricevuto la visita di Diego Milito. Oltre ad essere un grande ex dei nerazzurri, il Principe è l'attuale presidente del Racing Club de Avellaneda, squadra in cui è attualmente in prestito il trequartista Valentin Carboni.
Oltre alla visita di piacere, fanno sapere dall'Argentina, Milito ha sfruttato le ore milanesi anche per un incontro di mercato con Giuseppe Marotta in cui sono stati portati avanti positivamente i contatti per il prolungamento del prestito del giocatore, attualmente alle prese col lungo percorso di recupero dopo il secondo infortunio al legamento crociato del ginocchio. Salvo sorprese, dunque, Valentin Carboni resterà in prestito al Racing Club anche la prossima stagione.
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