Ufficiale Monza, dalla Juventus arriva il classe 2005 Saverio Domanico

vedi letture

Il Monza, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver acquistato un calciatore dalla Juventus, si tratta centrale classe 2005 Saverio Domanico. Ecco il comunicato del club biancorosso: "Saverio Domanico è un nuovo calciatore della Primavera di AC Monza. Il difensore centrale arriva a titolo definitivo da Juventus FC e si lega ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2026. Nato a Salerno il 26 gennaio 2005, cresciuto nelle giovanili di Napoli e Paganese, nel 2019 si trasferisce in bianconero, dimostrando sul campo le proprie qualità e conquistando la maglia della Nazionale.

Protagonista nelle giovanili Azzurre, nella stagione 2022/2023 fa il suo esordio nel campionato Primavera 1 e nella UEFA Youth League. Un cammino verso nuovi traguardi continua, in maglia biancorossa". Il calciatore vanta 7 presenze nel campionato Primavera 1 con la maglia bianconera, anche se ultimamente aveva sempre meno spazio nella formazione Under 19 della Vecchia Signora. Ora per lui questa nuova esperienza in Brianza: