Monza, Palladino: "Il Napoli è sempre la squadra da battere. Per me sarà emozionante"

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa, partendo dall'importanza della sfida, alla luce anche della sconfitta contro la Fiorentina di venerdì scorso: "Non sapevo che domani saranno le mie prima 50 partite in Serie A, non deve essere un traguardo ma un punto di partenza. Vogliamo fare una grande prestazione, affrontiamo i campioni d'Italia, una squadra forte con grandi individualità. Ho visto una squadra che ha lavoro bene in settimana, che ha voglia di rivalsa e di fare punti. Vogliamo fare punti e ho visto un buono spirito che dovremo mettere in campo domani".

Quancuno verrà a trovarla a Napoli?

"Sarà emozionante, per la prima volta da allenatore a Napoli. Sono un figlio di Napoli, la mia famiglia e i miei amici sono lì. Il mio cuore è napoletano, sono nato e cresciuto lì. Domani verranno in tanti a vedermi, amici e parenti. Sarà una bella emozione".

Potrebbe servire la determinazione di D'Ambrosio?

"Serve tutto. Nell'episodio dove ha salvato il gol fatto di Ikone ha dimostrato attaccamento alla maglia. Mi è piaciuto l'atteggiamento. Sotto questo punto di vista non siamo mai mancati, chiedo la cura dei dettagli, l'approccio alla gara giusto e la mentalità giusta. Per sopperire alla grande qualità del Napoli dobbiamo fare qualcosina in più tutti, me compreso. l'1% in più di tutti ci porta a fare sempre meglio".

Squadra fredda nei confronti dei tifosi?

"I tifosi hanno tutto il diritto di esprimere il loro parere. La cosa che ci tendo a precisare è che vorrei fare tanti allenamenti a porte aperte ma causa lavori in corso a Monzello, purtroppo non ci siamo riusciti, ma contiamo nelle prossime settimane di riabbracciare i tifosi".

Il Napoli è il miglior avversario da sfidare, viste le loro assenze?

"Sappiamo che è una squadra che ha qualche assenza. Sono sempre i campioni d'Italia e la squadra da battere. Proveremo a metterli in difficoltà perché abbiamo bisogno di punti".

Quinta miglior difesa ma sesto peggior attacco. Dove potete migliorare?

"C'è sempre da migliorare, sia la fase offensiva che quella difensiva. Ci fa piacere aver raggiunto una certa solidità, in fase realizzativa possiamo fare sicuramente meglio, ci manca la scelta finale e dobbiamo alzare il livello. I ragazzi si stanno allenando bene e questa è la cosa che mi interessa di più. Abbiamo tanta competitività".

Ha visto energia in settimana?

"Qualche calciatore ha tirato la carretta, qualcuno è sotto tono. Chi scenderà in campo domani farà una grande prestazione".

A centrocampo potrebbe esserci bisogno di qualche incontrista in più, spostando Pessina più avanti?

"Qualche volta lo abbiamo fatto, può essere una soluzione. Ho provato tantissime cose questa settimana, il livello è alto in allenamento, mi mettono in difficoltà, e sono felice".