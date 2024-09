Live TMW Motta: "Risultato giusto. Douglas Luiz? È entrato molto bene"

23:13 - Thiago Motta ha commentato il pareggio per 0-0 della Juventus contro la Roma all’Allianz Stadium nella terza giornata del campionato di Serie A. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:42 - Thiago Motta prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Da cosa dipende le difficoltà di questa partita?

"Anche dal valore della squadra avversaria. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte come la Roma, è stata una partita equilibrata, ci siamo abbassati nel primo tempo. Nel secondo tempo un po’ meglio, abbiamo preso campo. Abbiamo potuto giocare nella metà campo avversaria loro, tutto sommato è un risultato giusto. Partita molto equilibrata, non abbiamo preso gol e abbiamo un punto in più in classifica. Pensiamo a recuperare chi dobbiamo recuperare, allenare chi dobbiamo allenare, gli altri andranno in Nazionale. Tra 10 giorni, 12 giorni, torneremo e ci prepareremo per l’Empoli".

Un bilancio dopo queste tre partite?

"Soddisfatto tantissimo del gruppo, dell’impegno, dell’atteggiamento avuto dal primo allenamento fino ad oggi. Giocatori di grandissimo talento, rispettando tantissimo il gruppo, cercando di mettere il suo massimo potenziale al servizio della squadra. Oggi dobbiamo migliorare la precisione in fase offensiva, ma la squadra avversaria sapeva difendersi e non dare spazi. Tantissime cose positive, fatte bene, sono contentissimo della squadra e dei giocatori. Ora tanti andranno in Nazionale, tanti rimarranno, poi a gruppo completo penseremo all’Empoli".

Un giudizio su Douglas Luiz?

"È entrato bene come tutti gli altri. Ha fatto una partita di livello. Ha giocato 30 minuti e qualcosa, quelli che hanno iniziato la partita hanno fatto anche loro bene. Abbiamo un gruppo di giocatori di talento, dobbiamo pensare di partita in partita e devo capire chi è pronto ad iniziare e chi a subentrare a gara in corso. Dobbiamo essere competitivi dal primo all’ultimo minuto. Giocatori che giocano 60 minuti devono essere decisivi, ma anche chi gioca 30 deve esserlo. Douglas ha fatto molto bene".

Come si poteva rompere questo equilibrio?

"Alimentando l'attaccante in maniera ideale per concludere l'azione. Nel primo tempo ci siamo abbassati davvero troppo, nel secondo tempo molto meglio. Abbiamo guadagnato campo, nella metà campo avversaria c’erano spazi minori con la Roma che si chiudeva. In quegli spazi lì dobbiamo giocare bene e alimentare i giocatori nel modo migliore per finire l’azione. Oggi abbiamo avuto più difficoltà in quel momento lì. Migliorare, migliorare, con la qualità che abbiamo nella squadra. Dobbiamo pensare alla prossima partita".

Meglio Yildiz o Koopmeiners vicino a Vlahovic?

"Tutte e due hanno la capacità di giocare lì. Anche Cambiaso quando ha giocato in quella posizione ha fatto bene. Douglas lo ha già fatto, Weston lo può fare, Fagio anche, i nuovi vediamo in che posizione possono aiutare, al meglio, la squadra".

Come mai ha messo Nico da falso 9?

"Falso 9 no, è entrato come attaccante. Mi ricordo anche una palla su lato sinistro di Cambiaso, fosse stata più precisa lui di testa è davvero bravo. Abbiamo tantissimi giocatori di caratteristiche diverse, che possono ricoprire più ruoli. È entrato da 9 puro, di testa è un giocatore forte".

23:52 - Termina la conferenza stampa di Thiago Motta