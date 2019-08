Nainggolan-Cagliari, la scelta dopo il colloquio tra giocatore e Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan - come vi abbiamo ampiamente raccontato - lascia l’Inter per il Cagliari in prestito secco gratuito, in pratica con lo stesso accordo che l’Inter e la Fiorentina avevano raggiunto martedì. È stato proprio Nainggolan - sottolinea La Gazzetta dello Sport - a bloccare tutto, ribadendo la sua scelta pro Cagliari in un colloquio avuto con i dirigenti viola. Ieri sera l’incontro risolutore tra lo stesso Nainggolan, l’Inter e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini: le due società solo tre settimane fa avevano concluso l’affare milionario di Barella, non è stato dunque complicato trovare un accordo.