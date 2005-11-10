Napoli, accordo con Khalaili fino al 2031: ora Manna tratta con l'Union Saint-Gilloise

Il Napoli accelera per Anan Khalaili e mette un tassello importante nella corsa al talento israeliano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo di massima con l'esterno destro dell'Union Saint-Gilloise, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la corsia di destra e affiancare Giovanni Di Lorenzo nella prossima stagione.

Secondo quanto emerso, infatti, Khalaili sarebbe pronto a legarsi al Napoli fino al 2031 con un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro a stagione.

L'ostacolo è il prezzo: il club belga chiede 25 milioni

Se sul fronte del giocatore il Napoli ha compiuto passi avanti concreti, resta invece complessa la trattativa con l'Union Saint-Gilloise. Il club belga valuta infatti il proprio gioiello circa 25 milioni di euro e difficilmente sembra disposto a scendere sotto i 22-23 milioni.

Una richiesta considerata elevata dal Napoli, che continua a lavorare per trovare una formula in grado di avvicinare le parti. A incidere sulla valutazione è anche il 20% sulla futura rivendita che spetta al Maccabi Haifa, società dalla quale Khalaili era stato acquistato e che ha mantenuto una percentuale sull'eventuale trasferimento.

Attenzione alla Premier League

Nel frattempo cresce anche la concorrenza internazionale. Negli ultimi giorni, dalla stampa belga sono emersi gli interessamenti di Tottenham, Newcastle e Bournemouth, club che stanno monitorando la situazione del nazionale israeliano.