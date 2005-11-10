Napoli, Allegri: "Perdiamo Alisson Santos per un po', se avessimo difeso così..."

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, analizza così ai microfoni di Prime Video la sconfitta contro l'Arsenal nella prima giornata di Champions League: "Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa, il primo tempo è stato molto equilibrato poi nel secondo loro hanno alzato i ritmi. Noi abbiamo difeso bene, se avessimo difeso così contro Como e Inter probabilmente non avremmo perso. Bisogna vedere gli aspetti positivi. Poi se sbagli l'ultimo passaggio rischi di prendere gol com'è successo".

Era la partita che vi aspettavate?

"Sapevamo che era una partita complicata, veniamo da tre sconfitte consecutive ma non bisogna demoralizzarci perché ai ragazzi oggi non posso rimproverare niente. Quando difendiamo così è difficile farci gol. Nel primo tempo abbiamo avuto una buona qualità di uscita e situazioni favorevoli, nel secondo siamo andati un po' più in difficoltà. Sono partite importanti, a volte la frenesia ti porta a sbagliare".

C'è qualcosa che si poteva fare meglio?

"No, stasera no. Purtroppo siamo cascati su un uno due che non abbiamo seguito. Loro sono molto bravi in questo".

Come stanno Alisson Santos e Meret?

"Alisson credo che lo abbiamo perso per un po' di tempo. Meret non lo so, vediamo domani".