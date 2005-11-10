Napoli-Arsenal, le formazioni ufficiali: De Bruyne titolare con Gilmour e Lobotka

Alle ore 21:00 il Napoli di Allegri fa il suo esordio nella Fase Campionato della Champions League 2026/27, ospitando al Maradona l'Arsenal vicecampione in carica del torneo.

Le scelte di Allegri e Arteta

Allegri non regala grandi sorprese e, come da previsioni, lancia De Bruyne nell'undici di partenza della sua squadra da mezzala, a fianco di due giocatori più difensivi come Lobotka e Gilmour. In difesa ancora panchina iniziale per Badiashile, subentrato non bene nel finale di gara contro l'Inter, davanti ai lati di Hojlund ci sono Politano e Alisson Santos. A sorpresa non figura neanche in panchina Lang, che qualcuno aveva indicato invece come possibile titolare di serata. In casa Arsenal, qualche scelta a sorpresa di Arteta, che rinuncia per esempio ad Havertz preferendogli, almeno in partenza, lo svedese Gyokeres. Panchina anche per Calafiori.

Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Spinazzola.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Konsa, Gabriel, White, Hincapie; Merino, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze.

A disposizione: Kepa Arrizabalaga, Meslier, Tzolis, Madueke, Havertz, Calafiori, Zubimendi, Guimaraes, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.

Allenatore: Mikel Arteta.