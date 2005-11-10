Napoli, buone notizie per Allegri in vista della Roma: Vergara si è allenato in gruppo

Dopo l'iniezione di fiducia arrivata dalla bella vittoria per 4-3 in Champions League contro il Bodo/Glimt, il Napoli prosegue la sua preparazione in vista della gara di campionato che la metterà di fronte alla Roma, match in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 al Maradona. Per Massimiliano Allegri una buona notizia è arrivata dall'infermeria, visto che Antonio Vergara ha completamente recuperato dalla lesione al polpaccio patita durante la sfida tra Italia e Turchia dello scorso 5 ottobre e contro i giallorossi tornerà a disposizione.

Il report del Napoli

A renderlo nota è stata la stessa società partenopea con la seguente nota pubblicata sul proprio sito: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro la Roma allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con un lavoro tattico. Vergara si è allenato con il gruppo".