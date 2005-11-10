Il 2026 di Antonio Vergara è già finito. Il calciatore del Napoli, costretto ad abbandonare il campo dopo appena 13 minuti nella sfida vinta sabato contro il Torino, ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Una diagnosi pesante, che lascia prevedere uno stop di almeno due mesi, con la possibilità che il recupero richieda anche tre mesi o più. Vergara, sostituito da De Bruyne contro i granata, si ferma dunque nuovamente, complicando ulteriormente i piani di Massimiliano Allegri.

Il comunicato del Napoli: “Ha già iniziato l'iter riabilitativo”

La società azzurra ha ufficializzato l'esito degli accertamenti: “Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”. Un'altra assenza importante per il Napoli, atteso domani dalla trasferta di Champions League contro il Manchester City allenato da Enzo Maresca.

Vergara in lacrime: la reazione dopo la diagnosi

A rendere ancora più amara la vicenda è il retroscena sulla reazione del giocatore. Al momento dell'infortunio, Vergara era scoppiato a piangere sul terreno del Maradona, urlando “Basta, basta”, prima di raggiungere la panchina visibilmente scosso. Per lui si tratta del quarto problema fisico del 2026 e del secondo in questa stagione. Secondo quanto raccontato nell'ambiente azzurro, il calciatore avrebbe pianto nuovamente dopo aver conosciuto l'esito degli esami, di fronte alla prospettiva di un'altra lunga assenza dai campi.