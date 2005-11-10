Antonio Vergara ha fatto il suo esordio in Serie A lo scorso 16 gennaio. Antonio Conte contro il Sassuolo lo gettò nella mischia dal primo minuto perché non aveva grosse alternative, perché allora come oggi il Napoli era falcidiato dagli infortuni. In precedenza per lui un'unica gara da titolare in Coppa Italia e qualche comparsata qua e là. Quella partita vinta 1-0 dal Napoli fu l'inizio di un mese e mezzo ad altissimi livelli per il classe 2003, una luce di speranza in un periodo decisamente complicato per i partenopei.

Dopo la sfida contro il Sassuolo per Vergara ne arriveranno - consecutivamente - altre dieci dal primo minuto. Arriveranno anche tre assist vincenti e due gol, uno in Champions contro il Chelsea. Prestazioni che sembravano il preludio alla sua convocazione per gli spareggi di marzo, una chiamata che non arrivò solo perché poco prima della sosta si palesò anche il primo infortunio figlio di quel tour de force. Il secondo stop dopo l'affaticamento muscolare nei primi giorni di gennaio. La lesione distrattiva della fascia plantare rimediata a marzo costrinse Vergara a uno stop di un paio di mesi, di fatto mise fine alla sua stagione a Napoli con mesi di anticipo fatta eccezione per i dieci minuti contro il Pisa alla penultima di campionato.

Un altro stop in Nazionale

Due mesi scarsi ad altissimi livelli sono valsi però a Vergara un'estate con diversi interessamenti tra cui quello del Como. Soprattutto un rinnovo col Napoli fino al 2031 per metterlo al centro del progetto del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. De Laurentiis in estate aveva costruito le premesse per una stagione da protagonista del classe 2003 e l'esordio in campionato col Genoa con tanto di gol aveva confermato questa tesi.

Dopo quel gol per Vergara sono arrivate altre tre presenze e finalmente la prima convocazione in Nazionale. L'esordio? Il 2 ottobre nella sfida pareggiata 1-1 contro la Francia. Poi, tre giorni più tardi, la prima da titolare con la maglia dell'Italia e il terzo infortunio del 2026: nei minuti finali della sfida contro la Turchia, Vergara ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. In pratica un altro mese di stop per un giocatore tornato a disposizione solo dopo un mese per altre cinque partite e la seconda convocazione nella Nazionale di Mancini.

E ora il quarto ko, il più grave

Stavolta però in un 2026 in cui non è mancato davvero nulla Vergara si fa male appena rientrato a Napoli, alla prima gara dopo la sosta. Titolare contro il Torino, il classe 2003 una manciata di minuti dopo il fischio d'inizio s'è fermato per una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Una ricaduta più grave del primo infortunio: almeno 2-3 mesi di stop e arrivederci al 2027. Tanti saluti a un 2026 in cui - calcisticamente parlando - Vergara ha vissuto tante delle emozioni che questo sport può dare.