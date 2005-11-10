Il Napoli perde Antonio Vergara per almeno due mesi. Il centrocampista azzurro, costretto a lasciare il campo dopo appena undici minuti della partita con il Torino, si è sottoposto oggi agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a un'assenza prolungata. Il club non ha comunicato una prognosi ufficiale, ma secondo quanto filtra da Napoli i tempi di recupero, secondo quanto filtra dall'ambiente partenopeo, sono stimati in due-tre mesi. Vergara ha già iniziato l'iter riabilitativo e, salvo sorprese, tornerà a disposizione soltanto nel 2027.

Da Manchester al Milan, quante partite salterà Vergara

Il calendario non aiuta il Napoli, che dovrà rinunciare al classe 2003 in un periodo particolarmente impegnativo. Vergara salterà sicuramente la trasferta di Champions League con il Manchester City, in programma domani, e le successive partite di campionato con Sassuolo (29 novembre), Lecce (5 dicembre), Milan (13 dicembre) e Atalanta (20 dicembre). Nel mezzo anche la sfida europea con il Club Brugge, prevista per l'8 dicembre, e gli ottavi di Coppa Italia con la Fiorentina, in calendario il 16 dicembre.

Difficilmente Vergara sarà a disposizione per i primi impegni del nuovo anno, che vedranno gli azzurri affrontare Parma (3 gennaio), Cagliari (7 gennaio), Udinese (11 gennaio) e Fiorentina (17 gennaio). A forte rischio anche la trasferta di Champions League con il Sabah, prevista per il 20 gennaio.

Quando può tornare Vergara? A rischio anche Inter e Juventus

Nell'ipotesi più ottimistica, quella di uno stop limitato a due mesi, Vergara potrebbe tornare tra i convocati per la trasferta con il Como del 24 gennaio oppure per la successiva sfida europea con il Viking, il 27 gennaio. Resta quindi in dubbio anche la sua presenza nel big match con l'Inter del 31 gennaio.

Se invece il recupero dovesse richiedere tutti e tre i mesi ipotizzati, il centrocampista rischierebbe di saltare anche Lecce-Napoli del 7 febbraio, Napoli-Juventus del 14 febbraio e Lazio-Napoli del 21 febbraio. In quest'ultimo scenario, il rientro potrebbe arrivare soltanto per la partita con il Frosinone, prevista per il 28 febbraio.