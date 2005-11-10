Napoli, tegola Vergara: lesione di alto grado al bicipite femorale
Luca Bargellini
Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Vergara. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra per il centrocampista azzurro, costretto a lasciare il campo dopo appena undici minuti nella sfida di sabato contro il Torino. Una diagnosi pesante, che rischia di tenerlo lontano dai terreni di gioco per circa tre mesi. Il rientro del classe 2003 non dovrebbe avvenire prima della fine di febbraio.
Secondo infortunio stagionale per il talento azzurro
Per Vergara si tratta del secondo stop muscolare di questa stagione. Il precedente risale allo scorso ottobre, quando il centrocampista aveva accusato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro durante un impegno con la Nazionale italiana. Un problema che lo aveva costretto a rimanere ai box per diverse settimane, prima del ritorno a disposizione del Napoli.
Una stagione finora particolarmente complicata sul piano fisico per il talento cresciuto nel settore giovanile azzurro, che stava cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni della squadra. Adesso si apre un nuovo percorso riabilitativo, con la necessità di procedere senza forzare i tempi per evitare ricadute.
Questo il testo del report medico diffuso dal Napoli: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".