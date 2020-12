Napoli, continua il braccio di ferro con Milik: De Laurentiis non scende sotto i 10 milioni di euro

In casa Napoli tiene banco il futuro di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ed il club azzurro da mesi stanno vivendo una sorta di guerra fredda. Da quando è sfumata la possibilità di andare alla Juventus, l'unico club nei pensieri del giocatore, Milik ha rifiutato ogni proposta ed il club gli ha chiuso le porte mettendolo fuori lista sia in campionato che in Europa. La finestra di gennaio può diventare l'ultima chance per Milik per trovare squadra ed avere la possibilità di andare a giocarsi l'Europeo a giugno. Come si legge sulle pagine de Il Mattino serve un'offerta da almeno 10 milioni, altrimenti il Napoli lo terrà ai box fino al termine della stagione, quando scadrà il contatto del polacco.