Napoli, da Lozano a Immobile: quante idee per l'attacco. C'è anche Piatek

Milik, Mertens e Insigne: manca un quarto nome, all'attacco del Napoli. Uno che abbia freddezza, secondo l'identikit che dopo la vittoria sul Cagliari ha tracciato lo stesso Ancelotti . Il Mattino fa il punto sui nomi nel mirino del club partenopeo. Al primo posto c'è ovviamente Hirving Lozano: il PSV Eindhoven chiede 40 milioni, il Napoli punta ad abbassare la richiesta e convincere il messicano con un quinquennale.

C'è anche Ciro Immobile, che di freddezza in effetti ne ha da vendere. Ha segnato meno con la Lazio, ma resta un nome accostato spesso e volentieri all'azzurro del Napoli. È tra le piste italiane, assieme a Duvan Zapata e Krzysztof Piątek, entrambe complicate queste ultime due: il primo sarebbe un cavallo di ritorno, ipotesi mai troppo gradita da De Laurentiis. Il secondo difficilmente sarà liberato dal Milan, specie per cederlo a una potenziale concorrente.

Mariano, Ayoze e Sarr: sono queste le altre idee estere. Di Mariano Diaz si è già parlato in passato: al Real Madrid non ha trovato tantissimo spazio, costa anche lui 40 milioni. Più di Ayoze Perez, pupillo di Benitez al Newcastle, e Ismaïla Sarr, classe '98 del Rennes in passato seguito anche da Milan e Roma.