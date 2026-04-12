Napoli, De Bruyne: "Dobbiamo pensare solo a vincere, speriamo che l'Inter commetta passi falsi"

Kevin De Bruyne è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida del Tardini contro il Parma. Queste le parole del centrocampista del Napoli nel pre-gara:

Come ti senti con McTominay e come stai dopo l'infortunio?

"Mi sento bene, sono stato fuori a lungo ma ho lavorato duro per tornare nel modo migliore. Non è facile avere questo tipo di operazioni, ma ho avuto altri infortuni in carriera e ho provato a tornare rapidamente, mi sento bene e questa è la cosa importante".

Cosa vi giocate oggi? Credi nello scudetto?

"Dobbiamo restare concentrati a cosa dobbiamo fare, senza pensare all'Inter, dobbiamo vincere le partite. In carriera mi son trovato sia in fuga che ad inseguire, quello che noi dobbiamo fare è vincere e sperare che l'Inter possa commettere passi falsi, noi facciamo il nostro anche oggi e vedremo cosa succede".