Napoli, Di Lorenzo: "Non ha funzionato quasi niente, ma non cambia nulla e guardiamo avanti"

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN a dopo la sfida casalinga persa per 0-4 contro il Milan.

Come ci si spiega una serata del genere?

"Non è stata la nostra miglior partita, stasera non ha funzionato quasi niente. Non cambia nulla ai fini del nostro percorso, pensiamo alla prossima e comunque è una sconfitta che fa male".

Avresti voluto giocare subito in Champions con il Milan o meglio giocare prima in campionato?

"Arriverà subito dopo. Può servire un'altra partita di campionato a Lecce. E' stata una settimana particolare con le Nazionali: non è un alibi, ma avere una settimana intera ci aiuta anche in vista dell'andata di Champions".

Ti aspettavi un Milan così superiore?

"Sicuramente stasera lo sono stati. Sappiamo che è una grandissima squadra e che sono i campioni in carica. E' una brutta sconfitta e guardiamo avanti per il nostro cammino".