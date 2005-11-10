Lazio, Provstgaard: "E' stata una settimana brutta, fondamentale fare una bella gara"

Dopo il successo in casa del Bologna per 1-0, il difensore Oliver Provstgaard ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Grande soddisfazione perché tutti sanno che il Bologna è una bella squadra - riporta Lalaziosiamonoi.it - sono molto contento perché è stata una settimana brutta e quindi fare una bella gara era fondamentale.

"Dopo il ko contro il Mantova per noi è stato difficile ma abbiamo lavorato bene, oggi tutti hanno giocato per i compagni. Giochiamo con un modulo nuovo e ci sono nuovi giocatori in difesa, stiamo migliorando e oggi abbiamo fatto un lavoro, non solo noi difensori ma anche i centrocampisti e gli attaccanti ci hanno aiutato molto.

Pensiamo già alla prossima gara, ho visto il Genoa e stanno bene. Dovremo arrivare pronti alla prossima sfida".