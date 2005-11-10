Lazio, Taylor: "E' una vittoria importante per il gruppo in vista dei prossimi match"
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Dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, la Lazio torna al successo. La squadra di Gennaro Gattuso si è imposta per 1-0 sul campo del Bologna nel match di ieri sera. Al termine della gara del "Dall'Ara", il centrocampista biancoceleste Kenneth Taylor ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel:
"Successo davvero importante per la squadra volevamo iniziare bene la stagione dopo la Coppa Italia - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Vittoria importante per il gruppo in vista dei prossimi match. Rovella e Frattesi con me a centrocampo? Stiamo parlando di giocatori importanti, Frattesi non lo scopriamo oggi".
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