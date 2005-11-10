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Napoli, difesa a tre o a quattro con Allegri? Ecco come può cambiare il reparto arretrato

Napoli, difesa a tre o a quattro con Allegri? Ecco come può cambiare il reparto arretratoTUTTO mercato WEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:00Serie A

Con Massimiliano Allegri ormai destinato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, iniziano a delinearsi anche le possibili scelte per il nuovo Napoli. Uno dei reparti destinati a rappresentare la base del progetto è la difesa, che con l'allenatore livornese potrebbe tornare a quattro, malgrado il recente passato (di entrambi) a tre. In porta Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere titolare, ma non è scontato il ballottaggio con Alex Meret. Sulla corsia destra, invece, Giovanni Di Lorenzo resta un punto fermo: il capitano azzurro sarà uno dei leader da cui ripartire anche nella prossima stagione.

A sinistra sarà titolare Miguel Gutierrez, esterno dalle spiccate qualità offensive e capace di garantire spinta e tecnica. Più incerta la situazione di Mathias Olivera, anche se la sua capacità di adattarsi a più ruoli potrebbe convincere Allegri a puntare comunque su di lui, al centro della difesa o sulla corsia mancina come vice-Gutierrez. Tra le opzioni da tenere in considerazione sull'out sinistro c'è anche Leonardo Spinazzola. L'esterno conosce già Allegri dai tempi della Juventus e potrebbe ritagliarsi uno spazio importante grazie alla sua esperienza e alla capacità di interpretare diversi sistemi di gioco.

Al centro della retroguardia il Napoli dovrebbe invece ripartire da Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, coppia che offre affidabilità ed esperienza. Alle loro spalle scalpita Sam Beukema, deciso a conquistare maggiore continuità dopo una prima stagione vissuta tra luci e ombre. Un reparto che appare già competitivo e che potrebbe consentire al nuovo allenatore di concentrarsi soprattutto sugli altri settori della squadra.

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