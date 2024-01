Ufficiale Napoli, ecco il quarto annuncio invernale: depositato il contratto di Dendoncker

Leander Dendeocker è, ufficialmente, il quarto acquisto del Napoli in questa spumeggiante sessione di mercato invernale. Il cartellino del giocatore è stato depositato in Lega, come si apprende dal sito ufficiale, col giocatore che diventa quindi a tutti gli effetti un calciatore azzurro.

La formula

Come vi abbiamo raccontato ieri pomeriggio, la formula con la quale il calciatore arriverà dall'Aston Villa sarà quella del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore del Napoli, fissato a 10 milioni di euro, con il club campano che avrà dunque sei mesi di tempo per valutare il centrocampista per poi decidere se acquistarlo a titolo definitivo o rimandarlo in Inghilterra. Il suo attuale contratto con i Villans scadrà il 30 giugno del 2026.

Riserva con Emery

In Nazionale, Dendoncker è stato un punto fisso dei Diavoli Rossi. 32 presenze con Romelu Lukaku e compagni, nell'ultima gestione di Unai Emery non è però riuscito a essere altrettanto riferimento nell'Aston Villa. Solo 5 gare da titolare, 1 rete in soli 389 minuti complessivi, la società britannica ha deciso di metterlo sul mercato e gli uomini alla guida dei trasferimenti degli azzurri non si sono fatti sfuggire l'occasione portandosi a casa un centrocampista fisico, intelligente, roccioso e dinamico come Dendoncker in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.