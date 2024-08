Ufficiale Sei mesi e 21' in Serie A, Dendoncker lascia di nuovo l'Aston Villa in prestito. E torna a casa

vedi letture

In Italia è stato una meteora: negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, con il Napoli, Leander Dendoncker ha collezionato appena tre presenze, per un totale di 21' in campo. Così in estate è tornato all'Aston Villa, ma è rimasto fuori dai piani di Unai Emery. E così i Villans l'hanno ceduto in questa sessione di mercato, di nuovo in prestito.

Il centrocampista belga torna a casa, dove tutto ha avuto inizio: all'Anderlecht, esattamente sei anni dopo il suo addio. Di seguito il comunicato ufficiale della società belga: "Di nuovo dove tutto ha avuto inizio. Leander Dendoncker si unisce a noi in prestito dall'Aston Villa per una stagione per rafforzare il centrocampo. Entrambi i club hanno concordato anche un'opzione di acquisto".