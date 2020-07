Napoli, Gattuso: "Dopo la Coppa Italia non abbiamo più giocato col coltello fra i denti"

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, scuote gli azzurri dopo il ko contro l'Inter. Ecco le sue parole a Sky: "Abbiamo qualità? Ma non basta e mi ripeto: manca l'anima. L'interruttore non si accende e spegne. Dobbiamo ritrovarla subito. Mi aspetto di più da questa squadra. Abbiamo toccato il fondo, ci siamo ripresi, ma dopo la Coppa Italia non stiamo giocando più col coltello fra i denti e questo aspetto non può mancare".