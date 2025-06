Napoli insaziabile: domani vedrà gli agenti di Ndoye. Lucca, contatto con l'Udinese

Il Napoli non si ferma più. Il club partenopeo, campione d'Italia al primo anno di Antonio Conte in panchina, si è già assicurato De Bruyne e Marianucci per potenziare la scuderia azzurra, ma ora gli occhi del direttore sportivo Manna continuano a posarsi su due obiettivi caldissimi per l'attacco.

Il primo è Darwin Nunez, per il quale continua a trattare insieme al Liverpool di Arne Slot. Ma secondo quanto riferito da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza campana intendono andare in fondo per Dan Ndoye: l'esterno offensivo svizzero, classe 2000 e di proprietà del Bologna, era già stato richiesto nel mercato invernale da Conte in persona per tappare il buco lasciato da Kvaratskhelia ora al PSG.

Ma secondo l'emittente satellitare ci sono novità in merito: nella giornata di domani, giovedì 19 giugno, è in programma l’incontro decisivo con l’entourage del giocatore per cercare l’accordo totale. Superato con successo questo step, a quel punto il Napoli cercherà di raggiungere un'intesa economica anche con il Bologna circa il cartellino di Ndoye.

Intanto come numero '9' resta calda anche la pista per Lorenzo Lucca: secondo l'emittente satellitare, nella giornata di oggi sono andati in scena i primi contatti tra il Napoli e l’Udinese. Ma gli azzurri hanno confermato il proprio interesse e l'intenzione di proseguire con le conversazioni.