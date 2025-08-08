Ufficiale
Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Maja Jelcic: l’attaccante classe 2004 si trasferisce allo Young Boys a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026": con questa nota, l'Inter Women annuncia un nuovo prestito della calciatrice bosniaca, che con la maglia nerazzurra ha collezionato presenze solo nell'annata del suo arrivo, la stagione 2023-2024 (furono 15 le gare giocate, con annesso un gol).
Cresciuta nel Capljina, nel 2020 viene acquistata dal SFK 2000 e passa poi appunto all'Inter nell'estate del 2023, ma dopo quella stagione ecco il prestito al Napoli, dove ha militato nella passata stagione. È anche nel giro della nazionale del suo natio paese.
