Roma, Gasperini: "Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non è vero: non scrivetelo!"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così di Artem Dovbyk dopo l’amichevole vinta contro l’Everton: “È stato fermo parecchio, sul piano atletico sta recuperando e in allenamento si impegna molto. Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non scrivere queste cose, perché non lo dico mai.

A me piacciono tutti i giocatore della Roma finché sono alla Roma e darò il massimo per lavorarci, anche perché come ho detto c'è un'applicazione straordinaria, si allenano benissimo e per me questo è già un segnale più che sufficiente. Le prestazioni poi le giudicate voi".

La prossima settimana ritroverà Pellegrini e Dybala.

"Dybala sì, Pellegrini non ho questa notizia, è un po' più lunga. Adesso comunque noi a martedì siamo giù a Trigoria. Mercoledì mattina cominciamo e dovrebbe esserci anche Ndicka. Di Pellegrini ho visto in video che sta andando bene. Sicuramente sulla via della guarigione. Vediamo col medico".