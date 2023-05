Napoli, Kim: "Scudetto? Ho capito di aver vinto guardando la gente far festa..."

vedi letture

Il difensore del Napoli, Kim Min-jae, ha parlato alla tv coreana Kfatv e ha commentato l'emozione del grande trionfo in campionato: "Lo scudetto è stato come raggiungere un traguardo molto sudato. Mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse scene in futuro. Vedendo i tifosi gioire e festeggiare per strada mi sono reso conto per davvero che avevamo vinto. Mi sento bene, il duro lavoro è stato ripagato. Ora festeggiamo tutti insieme.

La partita della vittoria è stata davvero dura, non è stata facile, poi la festa è stata stupenda. Il numero 3 della maglia che indosso è per il numero di scudetto vinti, dopo 33 anni la città lo ha rivissuto. Non posso che ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto. L'affetto dei tifosi è travolgente, quando esco o vado a cena fuori vorrei pagare ma non mi fanno mai pagare o mettono una X sul prezzo di quello che prendo", le sue dichiarazioni.