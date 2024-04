Napoli, Politano: “Dobbiamo capire che siamo forti. Così possiamo fare tanti punti"

L’attaccante del Napoli Matteo Politano, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-4 del Napoli contro il Monza.

Queste le sue parole:

“Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore. Dobbiamo capire che siamo forti perché quest’anno abbiamo avuto troppi alti e bassi ed ora dobbiamo dare continuità. Nel primo tempo ci siamo detti che dovevamo darci una svegliata. Già contro l’Atalanta non abbiamo fatto una bella partita e anche oggi il primo tempo non è stato di livello. Mancano 7 partite e se giochiamo come nel secondo tempo possiamo fare tantissimi punti. Il gol si, è stato bello e sono felicissimo. Lo dedico a mia figlia che mi guardava e sono contentissimo di aver aiutato la squadra. I tifosi rispondono sempre presente ed è normale che si aspettino sempre di più da noi ma già noi stessi siamo i primi che cerchiamo di dare sempre il massimo. Ci spiace che nonostante ci facciano sentire sempre il loro calore, quest’anno abbiamo fatto delle partite altalenanti. Speriamo di regalargli questo fine campionato come meritano ”.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata alla 31esima giornata, in attesa degli altri match in programma oggi e domani:

Inter 79

Milan 68

Juventus 59

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Napoli 48

Lazio 46

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Empoli 28

Verona 27

Cagliari 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15