Napoli, Politano dopo il ko con il Milan: "Mancati nell’ultimo passaggio. Testa al Verona, sarà dura"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato la sconfitta contro il Milan dalla mixed zone del Maradona: “Siamo partiti bene, creando subito due-tre occasioni. Poi è uscito fuori il Milan col loro palleggio, noi ci siamo abbassati un po’ troppo e non riuscivamo a tenere più palla come nei primi 20 minuti. Quindi abbiamo un po’ sofferto, anche se la partita era rimasta in equilibrio".

È la fine del sogno scudetto?

“No, assolutamente, il campionato è ancora lungo e mancano ancora 10 partite. Adesso sono avanti di tre punti, ma come detto ci sono ancora tante partite insidiose sia per noi che per loro. Quindi noi andiamo per la nostra strada”.

Cosa è mancato?

“In una partita del genere le motivazioni vengono in automatico, sia da parte nostra che da parte loro. Il Milan è stato più bravo a sfruttare l’occasione che gli è capitata, mentre noi non siamo riusciti a far gol perché siamo mancati un po’ nell’ultimo passaggio”.

C’è il rischio di un contraccolpo psicologico?

“No, perché siamo una squadra forte. Ormai il Milan è passato, dobbiamo pensare al Verona perché è una squadra molto forte che gioca a uomo e sarà molto difficile”.

Difficile vincere le partite senza tirare in porta

“Non siamo riusciti a creare l’occasione giusta, però penso che con la Lazio abbiamo fatto un po’ più tiri in porta, eravamo stati più bravi. Purtroppo, come ho già detto, è mancato l’ultimo passaggio negli ultimi 20 metri. Non siamo mai riusciti a creare pericolosità”.

È mancata un po’ di rabbia agonistica?

“Sicuramente se non metti il 100% d’intensità e cattiveria le partite contro una squadra così forte come il Milan non le vinci, quindi se abbiamo perso un motivo ci sarà”.