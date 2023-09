Napoli, presto si tornerà a parlare del rinnovo di Zielinski: il giocatore attende un segnale

L'estate di Piotr Zielinski è stata molto movimentata dal punto di vista del mercato. Da una parte l'Arabia Saudita, rifiutata dal polacco, dall'altra la Lazio, che non ha però affondato il colpo nonostante la richiesta di Sarri. alla fine la permanenza al Napoli, da campione d'Italia in carica, ma adesso il centrocampista deve rinnovare, per non andare a scadenza il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nelle prossime settimane ripartirà il dialogo tra le parti, con la società che dovrà rifare un'offerta allo stesso Zielinski, che potrebbe anche accettare la diminuzione dell'ingaggio, a patto di restare al centro del progetto del Napoli.