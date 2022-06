Napoli, proposto a Fabian Ruiz rinnovo annuale con clausola bassa. Lo spagnolo non risponde

Fabian Ruiz non si è ancora espresso, non ha dato risposte al Napoli dopo la proposta di rinnovo del presidente De Laurentiis. Il patron azzurro ha prospettato per lo spagnolo, come scrive il Corriere dello Sport, un prolungamento fino al 2024 con ritocco d'ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria quantificata in 30 milioni di euro, ovvero l'identico importo versato al Betis quattro anni fa per liberarlo. Senza accordo, si può andare a scadenza. Come per Insigne e, forse, Koulibaly.