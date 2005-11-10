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Lazio, dalla Fiorentina arriva in prestito Gudmundsson: depositato il suo contratto
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Operazione chiusa in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto al termine della stagione da 12 milioni di euro.
Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante islandese lascia la Fiorentina a titolo temporaneo, come si apprende dai canali ufficiali della Lega Serie A.
L'operazione, ricordiamo, è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro a cui aggiungere un diritto di riscatto al termine della stagione da 12 milioni di euro. Contratto depositato e nuova avventura dunque per l'ex Genoa.
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