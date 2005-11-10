Ufficiale
Napoli, ceduto Lindstrom in prestito con diritto di riscatto al Salisburgo: il comunicato
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Jesper Lindstrom lascia il Napoli. Il club azzurro ha ufficializzato la cessione dell'esterno danese al Salisburgo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Il comunicato del Napoli
"La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jesper Lindstrøm al Fußballclub Red Bull Salzburg.
In bocca al lupo, Jesper!".
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