Napoli, Rafa Marin sfida il suo passato: "Testa al Villarreal, andiamo a prenderci la vittoria"

Dal successo contro il Frosinone alla Champions League. Il Napoli non ha tempo per fermarsi e Rafa Marin ha già rivolto lo sguardo alla trasferta di martedì contro il Villarreal. Per il difensore spagnolo sarà una sfida dal sapore particolare, visto il passato in prestito proprio con la maglia del club che ritroverà da avversario all'Estadio de la Ceramica. Prima, però, Marin ha voluto celebrare il 3-0 conquistato dagli azzurri al Maradona.

Rafa Marin: "Vittoria di squadra, siamo stati compatti e solidi"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il difensore ha sottolineato soprattutto la prestazione collettiva offerta contro il Frosinone: "Siamo tornati al Maradona e l'abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente".

Il messaggio verso il Villarreal: "Andiamo a prenderci una vittoria"

Archiviata la Serie A, Marin ha poi lanciato immediatamente la sfida alla sua ex squadra: "Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!!!". Martedì sera lo spagnolo tornerà dunque all'Estadio de la Ceramica da avversario, con il Napoli che proverà a conquistare il primo successo del proprio cammino europeo.