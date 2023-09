Napoli, Raspadori chiede spazio: sabato Garcia lo può schierare dal 1' come mezzala

Giacomo Raspadori è il vero jolly d'attacco. Il calciatore del Napoli è stato schierato contro l'Ucraina dal commissario tecnico Luciano Spalletti come prima punta. Non è arrivato il gol ma va sottolineato un grande lavoro per i compagni di reparto senza dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria. Passata la pausa per le Nazionali torna il campionato e adesso la palla passa al mister dei partenopei Rudi Garcia.

Jack chiede spazio

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, adesso il giocatore chiede spazio e sarà compito del tecnico francese trovare la giusta collocazione in campo. In attacco è intoccabile Osimhen quindi la possibilità che possa essere più arretrato è possibile. Il quotidiano scrive che a Genova potrebbe partire dal primo minuto come mezzala.