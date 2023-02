Napoli, seduta in vista del Sassuolo: dopo l'infortunio, solo terapie per Raspadori

Il Napoli si è allenato questa mattina in vista del match di domani contro il Sassuolo: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium alle ore 20.45 per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Successivamente partita a campo ridotto e chiusura di seduta con esercitazione tattica

Raspadori ha svolto terapie".