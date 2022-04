Napoli, Spalletti: "Mertens mi presenti il conto per le volte in cui non l'ho scelto"

In questa stagione Dries Mertens sta trovando poco spazio al Napoli, ma contro l'Atalanta toccherà a lui, alla luce della squalifica di Victor Osimhen. Del belga ha parlato anche Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia: "Noi diventiamo ciò che amiamo, lui è napoletano perché ama la città, i tifosi, ha voglia di far bene, domani può dimostrare a Ciro Romeo di che pasta è fatto suo papà come calciatore, ha un tifoso in più e poi pochi stranieri nel calcio italiano si sono integrati come lui, anche questa è una qualità importanti. Spero mi presenti il conto di tutte le volte in cui non l'ho scelto e avrebbe potuto giocare, a volte si fanno scelte e si penalizza sempre qualcuno. E' uno che può cambiare le sorti della partita, un professionista completo, anche quando non gioca incita la squadra, i compagni dopo un errore, è uno dei leader".