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Torino, per Abate relax a Formentera. E tra una settimana si parte dal Filadelfia

Torino, per Abate relax a Formentera. E tra una settimana si parte dal Filadelfia
© foto di Federico Serra
Emanuele Pastorella
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Emanuele Pastorella
Oggi alle 07:38Serie A
Ultimi giorni a Formentera per Abate: dal 10 luglio parte l'era Torino con il raduno. Primi colpi in arrivo: fatta per Oristanio, vicino Mascardi

Per Ignazio Abate sono gli ultimi giorni di vacanze vere, poi inizierà sul serio la nuova avventura al Torino e la sua prima esperienza in Serie A. Ha scelto un grande classico come Formentera, per lui e per la sua famiglia è una meta speciale: nel 2015, quando sposò la sua Valentina, andarono in viaggio di nozze proprio nella famosa isola delle Baleari. E l’hanno scelta anche per quest’estate, come testimoniato sui social dalla signora Abate, con la famiglia al gran completo dei figli Matte, Andrea, Benjamin e Ginevra. Il tecnico, però, ha sempre tenuto il telefono acceso e a portata di mano per mantenere un filo diretto con il direttore sportivo Gianluca Petrachi, al lavoro tra Torino e Milano a stretto contatto con il presidente Urbano Cairo. E per il raduno al Filadelfia è prevista già la presenza dei primi volti nuovi.

Raduno il 10, attesa per Oristanio

Già, perché per Gaetano Oristanio è tutto fatto con il Venezia: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai cinque milioni di euro, sarà lui il primo acquisto dell’estate granata. E’ atteso sotto la Mole all’inizio della settimana che verrà, probabilmente martedì, quando si sottoporrà alle visite mediche di rito all’istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. L’obiettivo della dirigenza del Toro è accelerare anche per Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia per il quale già da settimane la trattativa è sui binari giusti, con la fumata bianca vicina ma non ancora arrivata. Saranno loro due i volti nuovi del Toro per il raduno di venerdì 10 luglio, mentre due giorni dopo apriranno le porte del Filadelfia: sarà il primo bagno di folla per Abate, che vuole tentare la difficile impresa di riavvicinare i tifosi dopo la lunga contestazione alla presidenza. Da lunedì 13, invece, inizierà il raduno di Pinzolo, dove Zapata e compagni suderanno per due settimane. L’era Abate sta ufficialmente per cominciare, dopo Formentera è tempo di spostare il mirino sul Fila.

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