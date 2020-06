Napoli, undici qualificazioni in Europa di fila: unica tra le squadre in Serie A

Il Napoli è l'unica squadra italiana che è riuscita nell'impresa di centrare la qualificazione alle competizioni europee per l'undicesimo anno di fila. La vittoria della Coppa Italia contro la Juventus ha già dato la certezza agli azzurri di poter disputare i gironi di Europa League, senza scordarsi che tramite il campionato la squadra di Gattuso potrà comunque provare a rincorrere un posto in Champions League.

Tutto è iniziato con l'avvicendamento tra Donadoni e Mazzarri nella stagione 2009-2010, quando il Napoli si qualificò sesto conquistando l'Europa League dopo quindici anni (l'ultima volta nel 1994 con Lippi in panchina) e poi l'anno dopo con il ritorno in Champions sempre con Mazzarri alla guida della premiata ditta Cavani-Lavezzi. Poi altre sei qualificazioni in Champions e due in Europa League, risultando appunto l'unica squadra in Italia capace di questo filotto tra le squadre presenti attualmente in Serie A.