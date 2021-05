Napoli, volti nuovi in difesa: Senesi resta un obiettivo. Nel mirino anche Pau Torres

Due nomi per la difesa del Napoli. Gli azzurri, scrive La Gazzetta dello Sport, sono a tempo su Marcos Senesi, argentino classe ’97 del Feyenoord, corteggiato anche dal Milan ma individuato come erede di Koulibaly. Sempre per il reparto arretrato, dove partirà sicuramente il serbo Maksimovic, la società di De Laurentiis segue con attenzione Pau Torres, anche lui del 1997, in forza al Villarreal ma valutato quasi 30 milioni di euro.