Ufficiale Cavese, risolto il contratto con Di Napoli e il suo vice Tatomir

È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Cavese "rende noto che in data odierna il Sig. Raffaele Di Napoli ed il suo vice Alessandro Tatomir, hanno risolto il contratto che li legava al club biancoblù"; sempre nelle righe di congedo al trainer e al suo secondo, il club augura loro "di raggiungere i migliori traguardi professionali".

Ricordiamo che il mister non era comunque alla guida della prima squadra campana già dallo scorso ottobre, quando era stato esonerato anche a seguito di rapporti tesi con la precedente gestione dirigenziale, ora cambiata, tanto che, essendo il trainer amatissimo dalla piazza, che aveva per altro riportato in Serie C a margine della stagione 2023-24, si era pensato a un suo possibile ritorno che però, stante la risoluzione contrattuale, non si concretizzerà almeno per la prossima stagione sportiva.