Gasperini: "Contattato dalla Juve? Sì, ma la Roma era la strada giusta"

Gian Piero Gasperini, prima del sì definitivo alla Roma, è stato contattato dalla Juventus. Il tecnico di Grugliasco ha confermato gli abboccamenti con i bianconeri, e ha spiegato di non aver avuto grossi dubbi: “Sì, però ho avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta. Al di là di tutti i rischi che continuamente mi vengono elencati. Ho pensato che poteva essere, per la mia carriera ma anche per il mio modo di esprimermi e fare calcio, la situazione giusta. Era quello che cercavo, e ho la convinzione forte di aver fatto la scelta giusta”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione in giallorosso, Gasperini è anche tornato su cosa non ha funzionato nella sua precedente esperienza in una big, la brevissima parentesi all’Inter: “Rimango della stessa idea, devi dare subito dei segnali importanti e portare la gente dalla tua parte. Poi serve fiducia, ma questa è l’ambizione più grossa e ci sono squadre importanti, che hanno fatto le coppe, ma pure squadre emergenti. C’è una corsa, più che allo scudetto, alle posizioni Champions. È evidente che, quando entri in una piazza che ha così tanto entusiasmo, devi entrare forte. Significa avere una squadra che ti segue”.

La conferenza stampa di Gasperini