Ranieri e il no alla Nazionale: "Si è detto tanto... Rispetto l'Italia, ma sono della Roma"

Claudio Ranieri, in occasione della presentazione ufficiale di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma è tornato brevemente sul rifiuto opposto alla FIGC per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, dopo l’esonero di Luciano Spalletti: “Si è detto tanto, tenetevi quello che si è detto. Da parte mia non dico nulla.

Rispetto l’Italia - ha aggiunto Ranieri -, ma sono della Roma”.

La conferenza stampa di Ranieri.