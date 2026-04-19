Nella noia spunta Rabiot: Milan in vantaggio a Verona al 41', assist di Leao
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Dopo la noia, spunta Rabiot: il Milan passa in vantaggio al Bentegodi, dopo 41 minuti non certo elettrizzanti. Verticalizzazione di Leao, Edmundsson in scivolata non riesce a intercettare, Rabiot anticipa Montipò e fa 0-1.
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