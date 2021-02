Nkoulou in scadenza, ma il Torino non gli ha presentato offerte. Addio sempre più probabile

Con l'arrivo di mister Nicola, Nicolas Nkoulou è tornato titolare e protagonista nella difesa del Torino (l'ultima partita dal 1' risaliva al 12 dicembre contro l’Udinese). Notizie dal suo contratto in scadenza al 30 giugno, però, ancora non ce ne sono. Volendo, anche oggi potrebbe già firmare (lecitamente) con un altro club - sottolinea Tuttosport - ma con il suo procuratore ha formulato un patto: vuole dapprima tornare protagonista alla ribalta della Serie A con continuità, per poi mettersi sul mercato con un’immagine decisamente migliore, più brillante. Così da poter aspirare a un bel salto in un altro club, tra ambizioni e ingaggio. Il Torino, intanto, non gli ha mostrato una chiara volontà di rinnovare il contratto. La sensazione è che si stia viaggiando verso una separazione, nei fatti già conclamata.